Gazzetta - Osimhen con Gattuso stava in fuorigioco, era poco concentrato e non aveva pazienza

Osimhen ha fatto passi da gigante con l'arrivo di Spalletti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Quando Victor è arrivato al Napoli da Lilla, tre anni fa, in panchina c’era Gattuso. Lui era un finalizzatore che aspettava l’assist e non sempre sembrava concentrato. Finiva spesso in fuorigioco, chiedeva solo la profondità, aveva poca pazienza. Oggi Osi è nel gioco, ha capito che un rientro spalle alla porta può essere più utile di un’aggressione verticale".