Gazzetta - Perez corona il sogno Napoli: Ostigard verso la permanenza, le ultime

La trattativa tra Napoli e Udinese è chiusa in ogni suo dettaglio, ma il club friulano ha chiesto di poterlo avere ancora a disposizione per la trasferta di Bergamo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ ultima con l’Udinese, poi di corsa a Roma per le visite mediche con il Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport in merito al weekend particolare di Nehuen Perez, promesso sposo del club campione d’Italia. La trattativa tra Napoli e Udinese è chiusa in ogni suo dettaglio,ma il club friulano ha chiesto – e ottenuto – di poterlo avere ancora a disposizione per la trasferta di Bergamo

E Leo Ostigard? Non ha voluto fare il percorso inverso e alla fine dovrebbe rimanere a Napoli. Ma Perez sta per coronare il suo sogno di vestire la maglia che fu di Maradona: lunedì - si legge - sarà un giocatore del Napoli, farà le visite mediche e firmerà fino al 2026 a 1,6milioni a stagione. Il Napoli verserà nelle casse dell’Udinese 16 milioni più due di bonus.