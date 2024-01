Gazzetta - Popovic, non sarà facile: concorrenza serrata e c'è anche l'Inter

Matija Popovic, talento serbo, 18 anni, è nel mirino del Napoli. L’idea della dirigenza è metterlo sotto contratto e girarlo in prestito al Frosinone

Matija Popovic, talento serbo, 18 anni, è nel mirino del Napoli. L’idea della dirigenza è metterlo sotto contratto e girarlo in prestito al Frosinone fino al termine della stagione, poiché è extracomunitario e in rosa non ci sono spazi disponibili. Non si prospetta un’operazione facile, la concorrenza è serrata: Bayern Monaco e Porto sono vigili ma nel frattempo Popovic è stato proposto ad altri club di spessore come l’Inter. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.