Gazzetta - Rinnovo Kvara: ADL nega ma c'è già dialogo con l'agente

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a parlare del contratto dell'attaccante georgiano

Il rinnovo di Kvaratskhelia: sul tema De Laurentiis si arrabbia e già un paio di volte ha risposto malamente sul tema. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a parlare del contratto dell'attaccante georgiano, chiarendo che il Napoli ha una posizione molto solida avendo altri anni di contratto col numero 77.

"In effetti il Napoli con Kvara ha altri quattro anni di contratto, ma visto la cifra molto bassa a cui è stato preso, è logico che in un mercato di falchi, diverse big potrebbero cercare di far girare la testa al georgiano, che da parte sua è ragazzo tranquillo e legato al club e alla città. E come è logico sia, c’è un dialogo aperto e costruttivo con l’agente Mamuka Jugeli. Nessuna premura di firmare nuovi accordi, ma quando avverrà, blindare il gioiello di Tbilisi fino al 2028 sarà un ulteriore segnale di forza e competitività del club all’esterno".