Gazzetta - Rischio alto, Gattuso avvisa i suoi: non sarà tollerato un altro ko come con l'Az

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta della vigilia vissuta dal Napoli in vista della partita di questa sera contro la Real Sociedad: "Il rischio è alto, ma Gattuso - si legge - non accetta compromessi. L'ha spiegato bene ai suoi, facendo intendere che una sconfitta come quella rimediata dall'Az non sarà più tollerata. Perdere sarebbe deleterio e metterebbe in forte discussione le ambizioni europee del Napoli".