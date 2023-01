Gazzetta - Scontri tra ultras sull'A1, si va verso il divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Roma

Dopo gli scontri di Badia al Pino di domenica scorso, si va verso una sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli.

Dopo gli scontri di Badia al Pino di domenica scorso, si va verso una sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Gazzetta.it spiega che, al netto della decisione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che sembra spingere in questa direzione in modo da punire soltanto gli ultras direttamente coinvolti negli scontri di Badia al Pino di domenica evitando generalizzazioni.

Domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva, ma per entrambe le tifoserie lo stop dovrebbe estendersi a più di una partita, anche se non sono ancora chiare le modalità (partite singole o periodo pre-determinato).