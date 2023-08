Gazzetta - Sforzo per Osimhen, ADL arriva a 8mln! Ieri Calenda gli ha detto una cosa

De Laurentiis sta facendo più del possibile per accontentare Osimhen sul rinnovo, si continua a parlare della clausola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis sta facendo più del possibile per accontentare Osimhen sul rinnovo, si continua a parlare della clausola. Il Napoli era partito da una cifra altissima: 200 milioni. Salvo poi scendere a ridosso dei 160. Calenda e Osimhen vorrebbero fissarla non oltre i 120 milioni e ieri hanno fatto presente che ci deve essere il giusto equilibrio tra clausola rescissoria e ingaggio. E il Napoli per andare incontro alle richieste del nigeriano non solo è disposto a garantirgli un contratto da 7 milioni netti più bonus per avvicinarsi agli 8. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

