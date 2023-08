Gazzetta - Sprint Lozano, entro mezzanotte deve essere del Los Angeles: le ultime

Per Hirving Lozano in Mls bisogna fare in fretta e chiudere tutti gli accordi entro la mezzanotte di oggi a New York

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Hirving Lozano in Mls bisogna fare in fretta e chiudere tutti gli accordi entro la mezzanotte di oggi a New York (le 6 del mattino di domani in Italia). Difficile, molto difficile. Ma gli agenti dell’attaccante messicano sono arrivati a Castel di Sangro lunedì sera per provare ad accelerare i tempi a fare il possibile per chiudere l’operazione: per Lozano è pronto un contratto triennale da 5,5 milioni netti a stagione, per il Napoli la prima offerta è di 10 milioni di euro. Poco, visto che De Laurentiis vorrebbe incassare almeno il doppio dall’uscita del messicano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

