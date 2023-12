Gazzetta su Kvaratskhelia: "Si è mangiato un altro gol e forza troppo i dribbling"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel commento della gara del Maradona, scrive così di Kvaratskhelia

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel commento della gara del Maradona, scrive così di Kvaratskhelia: "Il georgiano si è mangiato un altro gol - non gigantesco come quello contro la Juve, ma siamo lì - e resta prigioniero del tunnel dell’insofferenza. Kvara non riesce a sbloccarsi e forza dribbling, tiri e giocate. Gli serve un gol per riconsegnarsi alla naturalezza del talento e dissolvere l’ansia".