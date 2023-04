Gazzetta sulla formazione: "Almeno 4-5 cambi, può fermarsi Kvaratskhelia"

Tante novità di formazione per domani in vista del Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, solo oggi Spalletti deciderà chi e quanti potranno riposare

Tante novità di formazione per domani in vista del Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, solo oggi Spalletti deciderà chi e quanti potranno riposare. In difesa vedremo Juan Jesus che sostituirà il coreano in Champions. Mentre il centravanti in avvio sarà Raspadori che ha bisogno di minutaggio per entrare in forma. Possibile riposo per Kvaratskhelia, ma quelli che ne avrebbero più bisogno sono il capitano Di Lorenzo e il regista Lobotka: Spalletti saprà rinunciarci già in avvio puntando su Bereszynski e Demme? Con Ndombele squalificato e Gaetano influenzato in mezzo non ci sono molte opzioni. Mentre il giovane Zerbin da esterno dovrebbe trovare spazio.