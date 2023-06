Gazzetta - Summit Osimhen, offerta di rinnovo da 6mln più bonus non basta: i dettagli

E' andato in scena questo pomeriggio un incontro a Roma fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

E' andato in scena questo pomeriggio un incontro a Roma fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen. Nelle scorse ore sembrava che il summit dovesse andare in scena nel fine settimana, ma le parti evidentemente hanno deciso di anticipare i tempi e si sono confrontate per valutare le situazioni sul mercato e verificare le rispettive volontà.

A tal proposito Gazzetta.it fa sapere: “Le offerte, al momento non ufficializzate, sono intorno ai cento milioni di euro, una cifra ritenuta non soddisfacente dalla società, che intende arrivare a centocinquanta milioni. Al tempo stesso l’offerta di rinnovo biennale di De Laurentiis, per circa 6 milioni di euro netti più bonus, è stata messa da parte perché ritenuta dalla controparte non all’altezza. Ma nessuna frizione. Di rinnovo non è il momento di parlarne e le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana per valutare l’entità delle proposte”.