Gazzetta svela i reali motivi del divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vietata la trasferta ai tifosi dell’Eintracht a Napoli mercoledì prossimo. Lo ha deciso il Ministero degli Interni. La decisione ha provocato la reazione del club tedesco che parla addirittura di «pericolo per l’integrità della competizione». Ma come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nessuna parola di condanna però per i duri scontri a Francoforte nella partita d’andata, provocata dagli ultrà tedeschi, tristemente protagonisti di un assalto a Roma nel dicembre 2018: i reali motivi della decisione di ordine pubblico.