Gazzetta - Tudor è ambizioso e aspetta la Juve, ma il treno Napoli non passerà ancora

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor è molto ambizioso e pare aspetti di capire cosa succede in casa Juve

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor è molto ambizioso e pare aspetti di capire cosa succede in casa Juve, dove ha giocato a lungo ed è stato pure secondo di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Ma i treni passano una volta solo e se il Napoli gli offrirà la panchina dei campioni d’Italia difficilmente rinuncerà alla scommessa. Lo scorso anno ha riportato il Marsiglia in Champions, Napoli sarebbe un’altra tappa da brividi nella scalata al grande calcio.