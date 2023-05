Gazzetta - Tutti i nomi per il dopo Spalletti: Conte resta un pallino di ADL

Lo precisa La Gazzetta dello Sport, che fa una lista dei candidati a prendere il posto di Spalletti.

Aurelio De Laurentiis si sta prendendo i suoi tempi per riflettere e poi decidere il prossimo allenatore del Napoli. Lo precisa La Gazzetta dello Sport, che fa una lista dei candidati a prendere il posto di Spalletti.

"Sceglierà il colpo straniero? Perché oltre a Luis Enrique ci sono in ballo anche Julian Nagelsmann e Rafa Benitez. Oppure preferirà un italiano, che può essere Vincenzo (con la “I” maiuscola), ma soprattutto Antonio Conte, vecchio pallino, senza escludere le piste che portano a Gian Piero Gasperini o Thiago Motta. Servirà un po’ di tempo, ma non molto. Il produttore appena avrà fatto tutte le proprie valutazioni punterà dritto sul prescelto in modo che presto il Napoli possa avere una nuova guida. A Spalletti restano due partite per chiudere alla grande".