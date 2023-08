Gazzetta - Tutto su Koopmeiners se parte Zielinski: l'olandese spinge per il Napoli

Se Zielinski si convincerà ad accettare l’Arabia, il Napoli andrà deciso su Teun Koopmeiners

Se Zielinski si convincerà ad accettare l’Arabia, il Napoli andrà deciso su Teun Koopmeiners, l’obiettivo ormai dichiarato per la nuova mediana azzurra. L’Atalanta continua a dichiararlo incedibile, ma non ha fatto i conti con le ambizioni del giocatore: lui vuole la Champions League, subito. E anche la possibilità di giocare per lo scudetto. A Napoli sarebbe il faro del nuovo corso, non una pedina qualsiasi. Per De Laurentiis e per il tecnico Garcia, l’olandese resta il prescelto e vale un sacrificio economico importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

