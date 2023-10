Gazzetta - Una buona notizia per Garcia: si avvicina un altro rientro

Frank Zambo Anguissa è stato recuperato, ma altri due azzurri sono ancora fermi ai box dopo gli infortuni muscolari che hanno subito.

Frank Zambo Anguissa è stato recuperato, ma altri due azzurri sono ancora fermi ai box dopo gli infortuni muscolari che hanno subito. Se per rivedere Victor Osimhen in campo bisognerà ancora aspettare parecchio, si prevede il suo rientro dopo la seconda sosta per le nazionali, un altro azzurro è sulla via del recupero. Secondo la Gazzetta dello Sport, il rientro in gruppo di Juan Jesus, fermo da oltre un mese per una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, dovrebbe essere più vicino del previsto.