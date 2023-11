Gazzetta - Zielinski resta in bilico: se parte, occhi su un gioiellino dell'Empoli

Il Napoli non ha mai nascosto una certa predilezione per Tommaso Baldanzi, valutato in estate come possibile sostituto di Zielinski

Il Napoli non ha mai nascosto una certa predilezione per Tommaso Baldanzi, valutato in estate come possibile sostituto di Zielinski, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che con l’Empoli, avversario di domani, i rapporti sono ottimi ed "il suo nome potrebbe tornare d’attualità in una fase in cui per il polacco si stanno affollando gli interessamenti di altri top club come Juventus e Inter. D’altronde l’opportunità di metterlo sotto contratto a parametro zero, a partire dal prossimo 1° febbraio se non rinnoverà, non poteva sfuggire".

Si preannunciano novità in generale a centrocampo: "Demme da tempo è sulla lista dei partenti, Gaetano potrebbe sfruttare la seconda parte di stagione per giocare con maggiore continuità altrove. La cessione in prestito è più di una suggestione. Nel caso in cui dovesse verificarsi un trasferimento, sono due i profili vagliati al momento: Lucas Tousart era una delle richieste di Garcia e l’altra pista conduce ad Albert Gronbaek, classe 2001 del Bodo Glimt".