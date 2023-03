Il Giornale - Le inseguitrici si illudono: una sconfitta non può riaprire il campionato

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio qualcuno potrebbe pensare ad un campionato pronto a riaprirsi. Per Il Giornale non è così.

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio qualcuno potrebbe pensare ad un campionato pronto a riaprirsi. Per Il Giornale non è così. Il quotidiano milanese, nella penna di Damascelli, scrive che le inseguitrici si illudono soltanto se la pensano così:

"Intanto, causa imprevisto anticipo del venerdì, si registrano nuovi exit poll sullo scudetto. È bastata la sconfitta del Napoli per rilanciare il gioco dei sogni di chi segue e si illude di inseguire, la Lazio ha fatto quello che altre avrebbero potuto e potrebbero ancora ma una giornata particolare resta il titolo di un bel film, non può trasformarsi nella svolta del campionato. La notizia sta nel cambio di gioco laziale, Sarri ha compreso quanto sia migliore l’intelligenza della presunzione. Spalletti sapeva che non sempre la sorte è favorevole, la sua bella storia continua e si può prevedere il finale, qualche tifoso napoletano prepara gli amuleti temendo chissà cosa".