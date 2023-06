Il Mattino - Colpo di scena: Galtier si libera dal Psg e dice sì al Napoli

Potrebbe essere questione di ore - si legge sul Mattino - l'ex tecnico del Paris sembra in pole su tutti, ma prima ADL vuole vederci chiaro e valutare ogni opzione a disposizione.

La panchina del Napoli ormai sembrava contesa a duello da Paulo Sousa e Rudi Garcia. Ma il colpo di scena di ieri sera, con Christophe Galtier che ha comunicato al club azzurro di aver risolto il contratto con il Psg, potrebbe ribaltare tutto. Una buonauscita da 6 milioni dai parigini e la libertà di firmare per De Laurentiis, anche se la richiesta del francese di 5 milioni d'ingaggio per tre anni ancora li divide: una cifra alta ma non irraggiungibile per il presidente partenopeo.

Potrebbe essere questione di ore - si legge sul Mattino - l'ex tecnico del Paris sembra in pole su tutti, ma prima ADL vuole vederci chiaro e valutare ogni opzione a disposizione. Il feeling è la chiave, perciò, dopo il faccia a faccia avuto con il mister della Salernitana Sousa, il numero uno del Napoli vorrà rivedere anche l'ex Roma Garcia prima di prendere la decisione finale.