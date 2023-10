Il Mattino - Diritti tv, ADL e Iervolino alleati: il presidente del Napoli raggiungerà la squadra in ritardo

Aurelio De Laurentiis vuole promuovere la creazione di un canale alternativo per trasmettere le partite del campionato di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis vuole promuovere la creazione di un canale alternativo per trasmettere le partite del campionato di Serie A. Come riporta l'edizione online de Il Mattino, l'obiettivo del presidente del Napoli è far rifiutare all'Assemblea di Lega Serie A l'offerta da 900 milioni di euro avanzata da Dazn e Sky e far rivolgere il proprio sguardo verso fondi stranieri, come lo statunitense Oaktree. Serve una coalizione di sette club per dire di no, definitivamente ai due broadcaster.

Nella coalizione di ADL ci sono: Fiorentina, Roma, Milan, Juventus e la Salernitana di Iervolino. Il presidente granata avrebbe raggiunto, secondo il quotidiano, un accordo con De Laurentiis. Il patron azzurro sarebbe talmente concentrato su diritti televisivi che "lascerà Garcia da solo fino a tarda sera, perché raggiungerà l’hotel nel cuore di Berlino, dove il Napoli va in ritiro, solo al termine dei lavori dell’Assemblea".