Il Mattino - Doppio colpo dall'Udiinese: ora il Napoli vuole anche Beto

"Asse con l'Udinese dopo Deulofeu, ora spunta Beto per l'attacco" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi parlando del mercato del Napoli. Gli azzurri hanno già l'accordo per lo spagnolo e ora puntano anche a un altro colpo in attacco, sempre dall'Udinese: nel mirino del direttore sportivo Giuntoli è finito il centravanti Beto.

Secondo quanto si legge sul quotidiano, la richiesta del club friulano è di 18 milioni per il centravanti, ma c'è la sensazione che si possa chiudere a 15. Ricordiamo che l'Udinese ha riscattato il cartellino di Beto dalla Portimonense per circa 7 milioni di euro. Per l'attaccante nella sua prima stagione in Serie A 11 reti in 28 presenze.