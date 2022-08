Il Mattino: “Fabian-Napoli, è disgelo: si tratta per il rinnovo con clausola bassa”

L'apertura degli agenti è arrivata via telefono, e nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra le parti per individuare un possibile punto d'intesa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Segnali di disgelo tra Fabian Ruiz e il Napoli. Da ieri, spiega l'edizione odierna de Il Mattino, lo spagnolo e il club azzurro hanno ufficialmente iniziato a trattare per il rinnovo. L'apertura degli agenti è arrivata via telefono, e nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra le parti per individuare un possibile punto d'intesa. L'ex Betis vorrebbe fare ritorno in Liga, ma l'unica offerta sin qui recapitata, ritenuta peraltro troppo bassa dai campani, è del Manchester United. La base di partenza è un quinquennale da 2,5 milioni: è probabile, scrive il quotidiano, che nell'accordo venga inserita una clausola rescissoria non particolarmente alta, nell'ordine dei 30 milioni di euro.