Il Mattino - In caso di incidenti c'è il rischio di sanzioni per il club

Una vigilia di grande tensione quella vissuta a Napoli per l'arrivo degli ultra dell'Eintracht. La soglia di attenzione in città è massima, ma il timore di scontri anche in virtù dei precedenti è molto alto.

Sulla questione scrive così l'edizione odierna de Il Mattino: "Oggi ci sarà un piano di sicurezza speciale, al Maradona ma in tutta la città (saranno circa 600 gli agenti impegnati per prevenire la guerriglia in città). La Uefa considera Napoli città a rischio: in caso di incidenti, c'è il rischio di sanzioni per il club".