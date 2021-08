Il Mattino - Insigne può rinnovare a vita: fissato l'incontro con ADL

Un rinnovo a vita con Aurelio De Laurentiis: colpo di scena in arrivo sulla questione Lorenzo Insigne. Ad annunciarlo è l’edizione odierna de il Mattino, che racconta di un incontro in programma dopo Napoli-Venezia per provare a raggiungere l’intesa tra club e capitano.

Il quotidiano spiega come la volontà di Insigne sia quella di rispettare l’attuale contratto, in scadenza giugno 2022, senza ricercare dunque soluzioni alternative come sa bene l’Inter che non ha mai trovato la porta aperta su un eventuale trasferimento.

Inoltre, si legge su Il Mattino, fino al prossimo anno potrebbe esserci di mezzo un accordo tra il patron del Napoli e Insigne per un rinnovo a vita col Napoli a certe condizioni economiche.