Il Mattino - Intermediari hanno offerto Chiesa al Napoli: la reazione di ADL

Federico Chiesa sarebbe stato proposto al Napoli da alcuni intermediari. È questa la notizia lanciata dall'edizione odierna de Il Mattino, che ricorda come l'esterno della Juventus sia sempre stato molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis, sin dai tempi dellla Fiorentina.

Come spiega il quotidiano, la richiesta della Juventus (60 milioni) e l'ingaggio alto del calciatore (almeno 7 milioni) rendono molto complicata la trattativa per un calciatore che potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato. A quelle cifre difficile pensare che il Napoli possa proseguire i discorsi.