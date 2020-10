Il Mattino - Juve ha capito che sulle ASL si schianta, ora punta al mancato rispetto del protocollo del Napoli

La partita che non è mai iniziata chissà quando finirà, scrive quest'oggi Il Mattino sottolineando che "la Juventus, capito che nel muro contro muro con ASL e Ministero della Salute rischia di schiantarsi, prova a spostare il tiro sul mancato rispetto del protocollo Cts da parte del Napoli". Intanto il Giudice Sportivo ha rinviato il suo verdetto di qualche ora, forse nel fine settimana, perché il Napoli ha presentato un pre-reclamo, ed è in attesa di approfondimenti sui documenti per capire se c'è stato o meno un motivo 'di forza maggiore'. Ma il 3-0 - si legge - sembra allontanarsi, anche perché sono state ricevute le lettere delle ASL che hanno impedito esplicitamente al Napoli di prendere l'aereo per Torino e non c'è riferimento a mancanze da parte del Napoli.