Il Mattino - Meret rinnova: per ADL è il titolare, atteso l'incontro con l'agente

Spalletti gli preferisce nel ruolo di titolare Ospina, ma De Laurentiis non ha mai nascosto la propria predilezione per Alex Meret. Il presidente del Napoli, secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è pronto a rinnovare il contratto del portiere azzurro. Meret non è in vendita, la corte della Lazio fa piacere, ma non ci sono trattative in corso: perché nei piani di De Laurentiis l'italiano è il portiere titolare che deve solo attendere il suo momento. L'agente del giocatore Federico Pastorello è atteso nelle prossime settimane proprio per definire il rinnovo del contratto: chiaro che il portiere friulano non viva bene questo momento da riserva di Ospina, ma alla fine la firma per il prolungamento (fino al 2026) arriverà.