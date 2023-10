Il Mattino - Micheli verso l’addio dopo le critiche di ADL! Rischia anche il ds Meluso

La posizione di Rudi Garcia è in bilico ma, secondo quanto riferito da Il Mattino, il tecnico francese non è l’unico a rischiare

La posizione di Rudi Garcia è in bilico ma, secondo quanto riferito da Il Mattino, il tecnico francese non è l’unico a rischiare: "Lui, Garcia, è al lavoro su alcuni dischetti che fanno il riepilogo della gara con la Fiorentina. Dei dirigenti è presente il ds Meluso, che pure De Laurentiis non ha certo risparmiato nelle critiche e pure lui in bilico. Chi andrà via, probabilmente, sarà il capo scouting Micheli, pure lui travolto dalle critiche di De Laurentiis.

[…] Meluso, che già lunedì mattina lo ha incontrato nel vertice post-Fiorentina, è rintanato nel suo ufficio. De Laurentiis non si è fatto vivo da queste parti. Altro segnale di una frattura che si fa fatica a immaginare si possa sanare".