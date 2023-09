Il Mattino - Napoli, luci ed ombre: poco cinismo e condizione fisica da rivedere

Serie A ai raggi X oggi sulle pagine sportive de Il Mattino, che analizza le big della Serie A, tra i problemi emersi in queste prime tre giornate

Serie A ai raggi X oggi sulle pagine sportive de Il Mattino, che analizza le big della Serie A, tra i problemi emersi in queste prime tre giornate di campionato e tra le certezze che invece fortificano i vari progetti. Occhi puntati sui campioni d'Italia in carica del Napoli, che dopo un'estate movimentata con gli addii di Luciano Spalletti e Kim MinJae ora è pronto a ripartire con la nuova era Rudi Garcia, cominciata con due successi e un ko pesante contro la Lazio.

"Luci e ombre, quelle emerse soprattutto nel secondo tempo della gara persa contro la Lazio", scrive il quotidiano, che spiega come il Napoli sia apparso spento nella ripresa, nonostante fin lì fosse girato tutto per il verso giusto. Mancano i gol di Kvara, i nuovi ancora non hanno lasciato il segno e la squadra ha palesato poco cinismo in fase offensiva, con qualche errore di troppo sotto porta. Da qui deve ripartire Rudi Garcia, per dare la caccia alle milanesi e provare a confermarsi dopo lo scudetto dello scorso anno.