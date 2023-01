Il Mattino - Nessun ritiro pre-partita: i motivi dietro la scelta di Spalletti

Un modo - si legge - per trasmettere maggiore serenità e non è detto che non ci sia anche un po' di scaramanzia.

TuttoNapoli.net

Anche per Napoli-Roma Luciano Spalletti ha scelto di non indire alcun ritiro pre-partita. A scriverlo è Il Mattino, che sottolinea come si tratti ormai della normalità quando la formazione azzurra è impegnata in un match serale. Un modo - si legge - per trasmettere maggiore serenità e non è detto che non ci sia anche un po' di scaramanzia, visto che è divenuto ormai un rito: ci si ritrova direttamente il mattino della partita per l'ultima seduta atletica e si preparano gli ultimi dettagli della partita.