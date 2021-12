Il Mattino - Osimhen andrà in Coppa d'Africa! La Nigeria ha già avvertito il Napoli

Victor Osimhen parteciperà alla Coppa d'Africa. L'annuncio è del quotidiano Il Mattino, secondo cui la società azzurra è già stata avvisata dalla federazione nigeriana: l'intenzione è di avere Osimhen in ritiro a Lagos per il ritiro pre-Coppa subito dopo le festività natalizie. Dunque, nonostante l'operazione e la prognosi di 90 giorni, l'attaccante del Napoli - che ieri è tornato a correre a Castel Volturno - sarà convocato dalla Nigeria e dunque disponibile per la Coppa d'Africa.