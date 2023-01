Il Mattino - Osimhen deve dimostrare contro le big che valutazione da 140 mln è sacrosanta

Il ragazzo cresciuto a Lagos deve rompere un tabù, spazzarlo via: deve diventare un'ammazzagrandi.

"Osimhen, adesso i gol alle big" , titola Il Mattino sul bomber del Napoli. Osimhen da oggi ha nel mirino la Juventus e quella piccola maledizione che lo insegue da quando è in Italia: non ha ancora fatto gol alle tiranne della serie A, Inter, Milan e Juventus. Nelle nove occasioni in cui le ha affrontate, non è riuscito a dimostrare che quella supervalutazione estiva da 140 milioni è sacrosanta .

Non è vero che fallisce le grandi notti. Non è vero che è bello solo con le piccole. Perché lui, segna o non segna, è sempre decisivo. Ma il ragazzo cresciuto a Lagos deve rompere un tabù, spazzarlo via: deve diventare un'ammazzagrandi. E ancora non lo è. Ha fatto gol alla Roma in questa stagione, e quindi un piccolo passo lo ha fatto. E poi un altro alla Lazio di Immobile. I suoi gol, in ogni caso, non si contano, ma si pesano.