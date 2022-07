Il Mattino - Simeone sarà il vice Osimhen, c'è l'accordo con la benedizione del papà

C'è una operazione che va formalizzata quando Petagna andrà al Monza: Simeone. Affare in dirittura d'arrivo

C'è una operazione che va formalizzata quando Petagna andrà al Monza: Simeone. Affare in dirittura d'arrivo, con Giovanni che ha già l'accordo con il ds Giuntoli, con la benedizione di papà Diego, il tecnico dell'Atletico Madrid, che aveva Maradona come idolo assoluto. Simeone vice Osimhen, dunque, come riferisce il quotidiano Il Mattino.