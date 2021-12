Il Mattino sul caso plusvalenze: "Ecco perchè il Napoli non rischia nulla con Osimhen"

"Perché il Napoli con Osimhen non rischia nulla", titola così Il Mattino sul caso plusvalenze e l'operazione legata a Victor Osimhen. A parlarne è il professore Salvatore Sica: "Mi pare che il Napoli non avrebbe mai messo su un meccanismo sistematico di utilizzo delle plusvalenze, addirittura con un rapporto privilegiato con altre società, in una sorta di associazione finalizzata all'alterazione dei dati contabili e finanziari.

In questo caso si tratterrebbe di una singola operazione sospetta ed in un caso specifico e sempre che si assuma, il che non è scontato, che le plusvalenze della cessione di Osimhen siano fittizie". Non un sistema dunque ma una singola operazione, con il Napoli che non rischierebbe in particolar modo in questa inchiesta.