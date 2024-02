Il Mattino - Zielinski distratto: per Mazzarri s'è tirato indietro e non è affidabile, ieri l'ultimo esempio

Sei mesi per covare la vendetta. E alla fine De Laurentiis ha colpito con uno schiaffo Zielinski: fuori dalla lista Champions

TuttoNapoli.net

Sei mesi per covare la vendetta. E alla fine De Laurentiis ha colpito con uno schiaffo Zielinski: fuori dalla lista Champions, il polacco non andrà neppure in panchina con il Barcellona, scrive quest'oggi il quotidiano napoletano Il Mattino raccontando però "è pure colpa del centrocampista che, distratto dal futuro, paga il suo atteggiamento negli ultimi tempi con Mazzarri, quel modo di allenarsi che non convince lo staff tecnico, il suo rendimento in campo. Uno, insomma, che dal punto di vista del Napoli, ha iniziato a tirare i remi in barca e su cui non si può fare affidamento.

E allora, ecco la decisione che è legata anche al fatto di aver respinto tutte le proposte di rinnovo presentate dal Napoli in questi mesi. E, capita l'antifona, ieri il polacco ha marcato visita, con il solito "affaticamento muscolare" come diagnosi e domani contro il Verona non giocherà. Insomma, qualcosa che comincia a suonare come farsa, ormai. Difficile poter fare più affidamento su di lui pure in campionato. D'altronde, anche in Supercoppa era stato messo da parte e fatto "risorgere" con la Lazio solo perché in totale emergenza".