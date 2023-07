Il Roma - Il PSG offre 120mln per Osimhen: 'no' di ADL e il giocatore apre al rinnovo

Victor Osimhen resta o va via? Dipende chiaramente dalle offerte che arriveranno ad Aurelio De Laurentiis, che lo valuta oltre 150 milioni di euro.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen resta o va via? Dipende chiaramente dalle offerte che arriveranno ad Aurelio De Laurentiis, che lo valuta oltre 150 milioni di euro. Una prima offerta dal PSG sarebbe già arrivata ma è più bassa, stando a quanto riferito dal giornalista de Il Roma Giovanni Scotto:

"L'ultima proposta del Paris Saint Germain per Osimhen è stata di 120 milioni. L'attaccante del Napoli piace a Luis Enrique. È già arrivato il "no" di De Laurentiis. Il giocatore non fa drammi e apre al rinnovo. Appuntamento in settimana per l'adeguamento biennale con ingaggio non inferiore a 7 milioni. Probabilmente gli agenti chiederanno la clausola (non oltre i 100 milioni) valida dalla prossima estate. De Laurentiis vorrebbe definire il tutto prima della partenza per il ritiro di Dimaro".