KK - Conte-Napoli, percentuali alte: il tecnico ci sta pensando seriamente ed ha una convinzione

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' delle possibilità di Antonio Conte di essere il prossimo allenatore del Napoli: "Conte sta seriamente pensando di vivere l’esperienza Napoli. La percentuale di vederlo sulla panchina azzurra è molto alta, ci sono ancora ragionamenti con ADL. I due si sentono spesso e hanno un rapporto fantastico.

Conte ha una convinzione: se le cose saranno fatte bene c’è tutto per ricostruire il Napoli, a lui andrebbe tutta la gestione tecnica mentre al presidente quella gestionale. Tempo fa mi disse: ‘Un giorno verrò a Napoli a vincere’, secondo me quel giorno potrebbe avvicinarsi molto concretamente nel giro di un mese. Il desiderio di Conte e della sua famiglia è quello di restare in Italia. Se non dovesse arrivare Conte, Italiano è il primo nome per la panchina".