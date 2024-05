KK - Conte non si riapre: ADL ha già scelto l'allenatore, ecco quando l'annuncerà

A riferirlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

© foto di www.imagephotoagency.it

La pista Antonio Conte non si è riaperta. Aurelio De Laurentiis ha già scelto il nuovo allenatore, ma non può annunciarlo. Lo farà il 27 maggio, a campionato finito, visto che si tratta di un allenatore che è sotto contratto con un altro club. A riferirlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"A ottobre De Laurentiis l'aveva chiamato, ma Conte disse di no perché non voleva subentrare a stagione in corso. Poi la trattativa è ripartita, c'era stata l'apertura totale di Conte, i contatti sono andati avanti, ma alla fine il Napoli ha fatto un'altra scelta. Quale? Non siate impazienti".