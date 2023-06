KK - Garcia sta rientrando in Italia: sarà a Napoli già nel weekend?

Rudi Garcia sta per tornare in Italia. Il prossimo allenatore del Napoli e la sua compagna Francesca Brienza stanno rientrando a Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Rudi Garcia sta per tornare in Italia. Il prossimo allenatore del Napoli e la sua compagna Francesca Brienza stanno rientrando a Roma in queste ore per il compleanno della giornalista. Non è escluso che il weekend possano passarlo a Napoli, per visitare la città e valutare la scelta dell'appartamento. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.