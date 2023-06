KK - Giuntoli escluso dalle scelte: ADL lavora insieme a un altro dirigente

Questo sarebbe dovuto chiaramente alla sua richiesta di andare via, direzione Juventus, malgrado un accordo vigente fino al 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo momento Cristiano Giuntoli, sebbene sotto contratto con il Napoli, non sta partecipando alle scelte della società, partendo dal nuovo allenatore al mercato sia in entrata che in uscita. Questo sarebbe dovuto chiaramente alla sua richiesta di andare via, direzione Juventus, malgrado un accordo vigente fino al 2024. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che anche Micheli e Mantovani sono tenuti abbastanza fuori e che in questo momento stanno decidendo tutto il presidente Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.