KK - Giuntoli ha 4 offerte, previsto incontro con ADL: cosa può accadere

Quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli? Dopo otto anni il direttore sportivo del Napoli potrebbe salutare. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli, in settimana potrebbe esserci un incontro con De Laurentiis in cui il ds esprimerà la sua voglia di misurarsi con un'altra realtà. La Juve lo corteggia da sei mesi, ma ci sono anche tre club inglesi. Ma prima Giuntoli attende il via libera di De Laurentiis per prendere in considerazione altre offerte.