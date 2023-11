KK - Mazzarri, niente conferenza di presentazione. Aronica non sarà nello staff

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter ha rivelato due notizie sul nuovo allenatore Walter Mazzarri.

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter ha rivelato due notizie sul nuovo allenatore Walter Mazzarri: "Salvatore Aronica non farà parte dello staff di Walter Mazzarri, per il nuovo tecnico azzurro non è prevista conferenza stampa di presentazione … forse solo perché lo conosciamo e lo stimiamo in tanti".