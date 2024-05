KK - Meret, l'agente propone uno scambio al Bologna: Skorupski in azzurro?

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il suo agente Federico Pastorello avrebbe proposto uno scambio al Bologna.

Quale futuro per Alex Meret? Il suo contratto, in scadenza a giugno di quest'anno, si è rinnovato automaticamente al raggiungimento del 70% delle presenze stagionali. Ora, dunque, il portiere friulano è legato al Napoli ancora per un altro anno, fino a giugno 2025, ma non è detto che in estate non possa partire.

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il suo agente Federico Pastorello avrebbe proposto uno scambio al Bologna: l'ex Udinese e SPAL in rossoblù, Lukasz Skorupski al Napoli al suo posto. Quest'ultimo - prosegue l'emittente radiofonica - si sarebbe già informato tramite il compagno di nazionale Piotr Zielinski sulla squadra partenopea.