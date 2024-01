KK - Mistero Samardzic: vuole il Napoli, ma Udinese non sa se ADL lo voglia davvero o finga

Ultime di mercato con la redazione di Kiss Kiss Napoli che aggiorna con Valter De Maggio la trattativa per Samardzic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di mercato con la redazione di Kiss Kiss Napoli che aggiorna con Valter De Maggio la trattativa per Samardzic.

"Bisogna essere molto prudenti, c'è una confusione pazzesca, è diventato un mistero. Vi aggiorno in tempo reale, abbiamo lavorato tutta la mattinata per capire se c'è qualcosa da capire di questo mistero. Riavvolgo il nastro e vi racconto le cose come stanno, ovvero: qua è un rompicapo perché De Laurentiis e il papà di Samardzic non sono facili, ma il ragazzo vuole il Napoli ed è questa la vera notizia.

Su di lui ci sono tre squadre: lo vuole il Brighton, il Napoli, la Juve che ha fatto un timido sondaggio e da quello che so non lo prende. Sembrerebbe lo possa prendere davvero il Napoli, ma all'Udinese non hanno ancora capito se lo vogliono o se il Napoli fa solo finta di trattare Samardzic. Al momento è spuntato fuori un altro nome, Traoré".