KK - Rinnovo Osimhen in stand-by: ecco l'offerta, ma servirà nuovo summit

Dopo l'incontro di venerdì scorso tra Aurelio De Laurentiis e l'agente Roberto Calenda le parti non si sono più riaggiornate.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In stand-by l'affare per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen. Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, dopo l'incontro di venerdì scorso tra Aurelio De Laurentiis e l'agente Roberto Calenda le parti non si sono più riaggiornate. Servirà un altro summit, intanto la proposta sul piatto è la stessa: prolungamento fino al 2027 con ingaggio vicino ai 7 milioni e clausola superiore ai 150 milioni.