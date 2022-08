KK - Simeone sarà del Napoli dopo Verona: prima convocazione per il Monza

Il centravanti argentino al Bentegodi non sarà in campo (né in panchina) in nessuna delle due squadre.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nelle prossime ore il Napoli chiuderà definitivamente per Giovanni Simeone. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui la definizione totale arriverà presto, ma il giocatore non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Verona. Pertanto il centravanti argentino al Bentegodi non sarà in campo (né in panchina) in nessuna delle due squadre. Per Napoli-Monza della settimana successiva, invece, è atteso tra i convocati.