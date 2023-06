KK - Svolta Gollini: si lavora con l'Atalanta per la sua permanenza con altra formula

La redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che il club azzurro non ha esercitato il diritto di riscatto per Pierluigi Gollini

La redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che il club azzurro non ha esercitato il diritto di riscatto per Pierluigi Gollini, ma sta lavorando con l'Atalanta per rinnovare il prestito con l'obbligo di riscatto. Dal Bari, Caprile potrebbe finire all'Empoli al posto di Vicario che sta per andare al Tottenham.