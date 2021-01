KKN - ADL amareggiato, ma resta ottimista: nessun riscontro su un esonero imminente di Gattuso

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le voci di esonero di Rino Gattuso durante la trasmissione 'Radio Goal': "Si parla anche di un imminente esonero di Gattuso, ma non ne ho riscontro. Da una settimana in Filmauro c'è pronto il contratto di Rino Gattuso. Ci sono delle eccezioni mosse da un legale di Gattuso, ora si sta discutendo di alcuni piccoli cavilli. Se poi la sconfitta di ieri dovesse cambiare gli scenari vedremo, ma per ora non abbiamo riscontri. De Laurentiis è molto amareggiato, non si aspettava quel tipo di k.o., ma è anche molto ottimista perché il Napoli è nel gruppone all'inseguimento del Milan".