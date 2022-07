KKN - ADL atteso a Dimaro: non ce la farà per l'amichevole, ecco quando arriverà

Il presidente non riuscirà ad arrivare in tempo per l'amichevole, ma si dovrebbe vedere verso ora di cena direttamente all'Hotel Rosatti.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport E' atteso in serata Aurelio De Laurentiis a Dimaro. Il presidente non riuscirà ad arrivare in tempo per l'amichevole, ma si dovrebbe vedere verso ora di cena direttamente all'Hotel Rosatti, il quartier generale del Napoli nel ritiro in Val di Sole. L'oraro d'arrivo a Trento è previsto per le 20 circa, pertanto a Dimaro dovrebbe arrivare intorno alle 21. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.