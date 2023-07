KKN - Erede Kim, due difensori in cima alla lista. Su Schuurs inserimento del Liverpool

A riferirlo è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ai microfoni di ‘Radio Goal’.

Il Napoli incasserà dal Bayern Monaco 48mln di euro dal pagamento della clausola per Kim Minjae. Per il sostituto di Kim il Napoli sta valutando molti profili, in cima alla lista al momento figurano due calciatori: Kilman e Le Normand, per l'inglese la prima offerta del club di De Laurentiis non è stata ritenuta soddisfacente dal Wolverhampton. Più defilati Schuurs e Scalvini, ma le richieste di Torino e Atalanta sono ritenute dal Napoli esorbitanti. Il club di Cairo è forte su Becao dell’Udinese.

Ma Becao al Torino e Schuurs al Napoli non è un’equazione, perché il Liverpool si è fiondato sul difensore olandese. A riferirlo è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ai microfoni di ‘Radio Goal’.